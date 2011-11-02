В России cкорая помощь не может быть платной

В России вводятся единые стандарты оказания медицинской помощи. Госдума приняла во вторник, 1 ноября, во втором и третьем чтении закон «Об охране здоровья граждан в РФ».

Закон гарантирует россиянам право на бесплатную медпомощь. Согласно документу пациенту может сам выбрать врача и медорганизацию (раз в год). Закон «Об охране здоровья граждан в РФ» закрепляет единые стандарты оказания медицинской помощи на всей территории России.



Эти требования распространяются на все медучреждения, независимо от формы собственности. В проекте также указано на недопустимость отказа в оказании медпомощи. В законе установлено четкое разграничение платной и бесплатной медицинской помощи. В документе конкретизируется порядок оказания платных медицинских услуг, определяются условия их оказания с целью разграничения с бесплатной медицинской помощью.

В документе также точно прописано распределение полномочий между региональными и муниципальными медучреждениями. Отметим, что в законопректе были учтены поправки, подготовленные главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем: закреплено право профессиональных медицинских сообществ участвовать в разработке стандартов, протоколов лечения и тарифов в системе обязательного медицинского страхования.