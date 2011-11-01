Наводнение в Таиланде взвинтило цены на жёсткие диски

В России "аукнулось" катастрофическое наводнение в Таиланде. Его последствия вызвали повышение цен на компьютерные жесткие диски. Представители российских розничных сетей подтвердили факт повышения цен.

Наводнение в Таиланде затронуло производство многих электронных компонентов и привело к повышению цен на винчестеры в среднем на 10%, свидетельствуют эксперты индустрии, опрошенные РИА Новости. В частности, от стихии пострадали фабрики по сборке дисков - Western Digital и Toshiba.

Крупнейшее за последние полвека сезонное наводнение, вызванное затяжными сильными дождями, привело к критической ситуации в центральных и восточных регионах Таиланда. Погибло более 380 человек, пострадало около 3 миллионов.