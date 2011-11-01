Воспрепятствование журналистской деятельности будет наказываться законом

Госдума во вторник одобрила во втором чтении президентские поправки, введя уголовную ответственность за воспрепятствование законной журналистской деятельности.



Депутаты Госдумы дополнили 144-ю статью Уголовного кодекса третьей частью, в соответствии с которой воспрепятствование журналисткой деятельности, в том числе с угрозой применения насилия как в отношении репортеров, так и их родственников, будет караться вплоть до шести лет лишения свободы или пятью годами принудительных работ.



В среду в Госдуме состоится третье, окончательное, чтение пакета поправок в Уголовный кодекс по либерализации законодательства, который внес президент Дмитрий Медведев.



Напомним, очередной пакет поправок по гуманизации уголовного права президент внес в начале июня. Президентские поправки предусматривают возможность освобождения обвиняемых в экономических преступлениях при условии выплаты штрафа, в пять раз превышающего размер ущерба, кроме того, президент вносит новый вид наказания - принудительные работы.



Согласно третьему пакету президентских поправок, оскорбление и клевета больше не будут уголовно наказуемым преступлением, этот состав преступления переводится из уголовного в административный, передает ИТАР-ТАСС.