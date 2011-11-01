Медведев: пора вернуть в жизнь лучшие образцы поддержки полиции населением

Дмитрий Медведев считает возможным приравнять дружинников к полицейским в части защиты их жизни и здоровья. Об этом глава государства заявил во вторник на встрече с активом единороссов в Барнауле.

Один из участников разговора рассказал, что в его регионе хорошо себя зарекомендовали гражданские патрули. В ответ президент отметил, что для такой формы охраны порядка нужно создать правовую базу.

"Мне кажется, нам пора подумать о том, чтобы вернуть в нашу повседневную жизнь лучшие образцы помощи и поддержки со стороны населения полиции. Я имею в виду тот опыт, который был у нас и в советский период, но, естественно, модифицированный применительно к современной жизни. Для этого нужно подумать над созданием новой нормативной основы, включая (я думаю, что это тоже возможно) даже частичное приравнивание людей, которые вот в такого рода патрули входят, осуществляют дежурства, в эти дружины включаются, так вот их приравнять к сотрудникам полиции, во всяком случае в части защиты их телесной неприкосновенности, жизни и здоровья," - поделился президент.