ГИБДДэшники гонялись за лихачом в Москве с нарушением ПДД, проводится проверка

В Москве полиция проверяет действия сотрудников дорожно-патрульной службы, которые преследовали лихача на Porsсhe Cayenne в центре ночной столице, сообщила во вторник пресс-служба ГИБДД по Москве.

На прошлой неделе в понедельник ночью на Садово-Кудринской улице экипажем ДПС была замечена автомашина белого цвета, водитель которой нарушил правила пользования фарами.

Сотрудники хотели остановить автомобиль. Однако водитель скрылся, при этом он грубо нарушал правила дорожного движения. На Волгоградском проспекте водитель преследуемого автомобиля, значительно увеличив скорость, выехал за пределы МКАД и скрылся в сторону подмосковного Жуковского.

Номер и владелец автомобиля был впоследствии установлен с помощью записи видеорегистратора. Мужчину вызвали в ГИБДД для дачи объяснений, где он сообщил, что именно он находился за рулем автомобиля. Он оштрафован на 500 рублей.

При более детальном изучении видеозаписи было принято решение провести проверку действий инспекторов ДПС.

Выяснилось, что погоня осуществлялась с нарушениями. Сотрудники ДПС преследовали Porsсhe Cayenne в условиях ограниченной видимости; служебный автомобиль двигался без включенных световых и звуковых сигналов, периодически выезжая на встречную полосу, сообщает Интерфакс. Кроме того, информация о происходящем не была передана в дежурную часть, что не позволило своевременно задержать нарушителя.