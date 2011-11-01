Водители автомобилей в Москве нарушили ПДД на 7 млн штрафов

В столице видеокамеры на дорогах за месяц зафиксировали нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей почти на семь миллионов рублей, сообщили во вторник в управлении МВД по Москве.

Наибольшая часть нарушений - более 17 тысяч - была связана с превышением скорости на 20-40 км/ч.

Фиксация и регистрация нарушений проводится в автоматическом режиме, и уведомления о наложении штрафа высылаются по месту регистрации владельца автомобиля вне зависимости от того, физическое это лицо или юридическое, уточняет Интерфакс.