Формирование правовой основы реформы МВД завершится в ноябре - Нургалиев

Формирование правовой основы реформы МВД РФ должно завершиться в ноябре. Глава МВД РФ Рашид Нургалиев рассчитывает, что ГД до конца ноября примет законопроект о службе в органах внутренних дел.



Во вторник на встрече с курсантами Белгородского юридического университета глава МВД РФ сказал: "Думаю, в 20-х числах (ноября) будет второе чтение, и в конце ноября пройдет третье чтение".



Рашид Нургалиев напомнил, что в 2011 году были приняты законы "О полиции" и "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел", и "если и третий закон будет принят, то это завершит формирование правовой основы реформы органов внутренних дел", - считает глава МВД.



Министр пояснил, что в законопроекте заложены несколько ключевых позиций: перевод полиции на службу на контрактной основе, ротация руководителей органов внутренних дел и повышение квалификационных требований к офицерам, в том числе, к уровню их образования (все офицеры полиции должны будут иметь высшее образование), а также повышение предельно допустимого возраста службы на пять лет.