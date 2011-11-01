Путин: цивилизованная страна начинается с порядка на улице и во дворе (ВИДЕО)

Российское правительство подготовило поправки в законодательство, которое вводит внятное правовое определение понятия "благоустройство территории", заявил во вторник в Великом Новгороде Владимир Путин.

Премьер-министр Владимир Путин провел заседание президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления и указал на наиболее важные проблемы в этой сфере.

"Цивилизованная, обустроенная страна начинается с порядка на улице и во дворе, с нормальной работы коммунальных служб, школ, детских садов. Словом, с тех повседневных вопросов, которые входят в сферу непосредственной ответственности муниципалитетов. Мы хорошо понимаем масштаб и остроту накопившихся здесь проблем и, чтобы ускорить их решение, стараемся организовать работу совместно, оказывать муниципалитетам необходимую помощь и поддержку," - заявил премьер.

Владимир Путин поручил Министерству финансов проработать возможность добровольного финансового участия граждан в благоустройстве городских и сельских территорий. Предложение внедрить в практику механизм самообложения граждан прозвучало на заседании президиума Совета по развитию местного самоуправления.