Россияне выиграли чемпионат Европы по скоростной сборке пазлов

В Бельгии завершился чемпионат Европы по скоростной сборке пазлов. За отведённое время командам-участницам было необходимо собрать как можно больше деталей головоломок. Чемпионами Европы 2011 года стали россияне.

Турнир стартовал в городе Анню 29 октября и длился ровно сутки.

За 24 часа российская сборная, состоящая из 12 человек, сумела собрать 11 тысяч 630 деталей пазла.

Для команды россиян нынешняя победа стала первой - в прошлом году представители России приняли участие в чемпионате Европы по сборке пазлов впервые, и тогда команда заняла 20-е место, сообщает радио "Маяк".