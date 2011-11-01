Собянин возглавил оргкомитет по проведению ЧМ по футболу-2018 в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин возглавил оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве, об этом сообщает официальный сайт городского правительства.



В сообщении говорится, что "правительство Москвы утвердило состав организационного комитета по подготовке к проведению в Москве Кубка конфедераций по футболу 2017 года и матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Организационный комитет возглавил мэр Москвы Сергей Собянин".



Планируется, что в ЧМ-2018 примут участие московские стадионы "Лужники", "Динамо" и новый стадион "Спартак".



Напомним, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин ранее заявил, что в программе подготовки к ЧМ-2018 уже определена инвестиционная составляющая, это приблизительно 48 миллиардов рублей. Он рассказал, что транспортная и инженерная инфраструктура к ЧМ по футболу будет построена за счет города. Дополнения в адресную инвестпрограмму по участию столичного бюджета в строительстве этих объектов будут внесены после разработки документов.

А в общей сложности на проведение ЧМ будет затрачено порядка 632,37 млрд рублей.