Цены на нефть упали от заявления премьера Греции о референдуме

Мировые цены на нефть вслед за финансовыми рынками ускорили падение во вторник после заявления премьер-министра Греции о намерении провести референдум и голосование по доверию правительству.

Как показывают данные торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 17.45 мск понизилась более чем на 4 % - до $89 за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки "Брент" опустилась почти на 3 % и составляет 106,440 доллара за баррель.