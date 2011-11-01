Новые власти Ливии признали все договорённости режима Каддафи с Россией

Новое ливийское правительство признаёт все контракты, подписанные с Россией, а также прежние политические международные договорённости, сообщил во вторник новый премьер-министр страны Абдер-Рахим аль-Киб.

Напомним, вооруженное восстание в Ливии продолжалось около девяти месяцев. За время противостояния правившего режима и сил оппозиции погибли тысячи человек, огромный ущерб был нанесен экономике этой нефтедобывающей страны. Муамар Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб 20 октября в окрестностях своей малой родины - города Сирт.

В минувшую пятницу, Совет НАТО в соответствии с принятой резолюцией Совета Безопасности ООН принял решение завершить военную операцию в Ливии.