МИД РФ: Наши западные партнёры не хотят обсуждать свои многочисленные проблемы

Россия никогда не уходила от ответа на критику коллег и партнёров из западных стран, понимая, что она продиктована стремлением прояснить те или иные вопросы, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"При наличии доброй воли и конструктивного подхода всегда будем готовы сесть за стол переговоров в двустороннем формате с нашими западными и другими партнерами или на площадках международных организаций в рамках существующих механизмов для рассмотрения взаимных озабоченностей", - заявил во вторник глава МИД РФ в ходе совместной пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Беларуси в Москве, сообщает сайт ведомства.

"В то же время мы не будем соглашаться с тем, что, имея право задавать вопросы, наши западные партнёры не хотят обсуждать свои многочисленные проблемы. А их немало, и они множатся. То, как обходятся с участниками акции "Оккупируй Уолл Стрит!", дает яркую иллюстрацию того, что ряд коллег и партнеров из западных стран исповедуют двойные стандарты," - отметил Сергей Лавров. .