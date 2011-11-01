В Шарадже построен первый православный храм на Аравийском полуострове

Россия выражает благодарность властям ОАЭ за содействие в строительстве первой русской православной церкви на Аравийском полуострове, заявил во вторник глава МИДа РФ Сергей Лавров.

"Мы благодарим власти Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в строительстве русской православной церкви в Шардже, которая стала первой на Аравийском полуострове", - заявил министр внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошедшего в Абу-Даби стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств в Персидском заливе во вторник.

Земельный участок под храм святого апостола Филиппа общей площадью 1800 кв. метров четыре года назад был безвозмездно предоставлен Русской Православной Церкви правителем эмирата Шарджа Его Высочеством шейхом Султаном бен Мухаммедом Аль Касеми.

9 сентября 2007 г. состоялась торжественная закладка храма, на которой присутствовал принц. В 2011 году храм был построен и освящён.