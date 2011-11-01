Россия сожалеет о решении США - прекратить финансирование ЮНЕСКО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сожалеет о решении США, (оно было сделано после принятия Палестины в эту организацию - АН) отказаться от выплаты своего взноса в бюджет ЮНЕСКО.



Во вторник на пресс-конференции в Абу-Даби Сергей Лавров сказал, что решение США не платить ЮНЕСКО свой взнос вызывает сожаление. Это не поможет создать необходимую атмосферу, благоприятную для возобновления переговоров между Палестиной и Израилем. По словам Сергея Лаврова, "стремление Палестины стать членом ЮНЕСКО вполне законно". Членство Палестины в ЮНЕСКО или другом ооновском агентстве или ООН как таковой не рассматривается палестинскими властями как альтернатива переговорам (с Израилем). Министр добавил, что палестинцы ясно дали понять, что "готовы сесть и продолжить переговоры с Израилем без каких бы то ни было условий, но на основе существующих международных, ооновских и других документов. Это позиция, которую подтвердили представители "четверки" посредников в ближневосточном мирном урегулировании", - цитирует главу МИД РФ РИА Новости.



Напомним, в понедельник на Генконференции ЮНЕСКО было объявлено, что Палестина вошла в состав организации. Однако официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд на заявление ЮНЕСКО заявила, что в этой связи США не будут проводить очередной платеж в размере 60 миллионов долларов по уплате взносов в ЮНЕСКО, хотя по договору Вашингтон должен был перечислять деньги до конца ноября.