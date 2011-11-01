На Украине против бывшего президента Ющенко могут завести уголовное дело

На Украине депутат Геннадий Москаль просит возбудить против экс-президента Украины Виктора Ющенко уголовное дело за якобы заведомо ложное сообщение о своем отравлении.



Геннадий Москаль - депутат оппозиционного блока "Наша Украина - Народная самооборона", обратился с этой просьбой к генпрокурору Украины Виктору Пшонке, в которой направил генпрокурору соответствующее депутатское обращение, где просит ведомство возбудить против Ющенко дело по части второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления".



В своем обращении депутат поясняет, что в свое время "временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, созданная в 2009 году, установила, что никакого отравления Ющенко не было - за такое решение проголосовали все члены комиссии. Поэтому я прошу истребовать из Верховной Рады все материалы, наработанные временной следственной комиссией, и присоединить их к уголовному делу".



Геннадий Москаль напоминает, что во время пребывания Ющенко на посту президента Украины была создана специальная группа по расследованию его отравления, "на самом деле главной задачей группы, которая финансировалась и контролировалась секретариатом президента, было поддержание в обществе мифа об отравлении кандидата в президенты".



Напомним, во время президентской кампании в сентябре 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, почувствовал ухудшение своего здоровья и в связи с этим поехал в Австрию в одну из частных клиник, где и заявил, что был отравлен диоксином. В то время следствие заявило, что Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче первого зампреда Службы безопасности Украины Владимира Сацюка.



Генпрокуратура Украины до смены власти в стране неоднократно заявляла, что факт преднамеренного отравления Ющенко полностью доказан. Однако, после того, как к управлению страной встал Виктор Янукович, сменилась и следственная группа по этому делу, а генпрокурор Украины Виктор Пшонка, который занял свой пост в ноябре 2010 года, не исключил, что отравления Ющенко и вовсе не было. Хотя Ющенко и готов сейчас сдать дополнительные анализы в рамках данного уголовного дела, но он заявил, что не уверен в объективности отечественных специалистов в этом вопросе, передает РИА Новости.







