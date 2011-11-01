В Москве в 2012 году минимальный доход пенсионеров будет повышен - Собянин

В Москве в 2012 году будут увеличены социальные выплаты, по этому поводу столичный мэр Сергей Собянин заявил, что минимальный доход пенсионеров будет повышен с 11 до 12 тысяч рублей в месяц.



На заседании столичного правительства мэр Москвы сказал, что "доплаты к пенсиям будут получать более 2 млн московских пенсионеров". По его словам, в столице на 9% повышаются ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и гражданам, пострадавшим от репрессий, а всего в городе проживает 800 тысяч граждан этих льготных категорий.



Кроме того, Сергей Собянин добавил, что в Москве "увеличивается ряд детских пособий, прежде всего на воспитание детей, проживающих в малообеспеченных или многодетных семьях, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. Базовое ежемесячное пособие на ребенка из малообеспеченной семьи составит 800 рублей в месяц. Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет повышается в 2 раза – до 1,6 тыс. рублей. Для детей, растущих в неполных семьях его размер составит 3,2 тыс. рублей. Ежемесячная выплата родителям, занятым уходом за ребенком-инвалидом повышается до 6 тыс. рублей. Также увеличиваются размеры компенсации для оплаты жилья, коммунальных услуг и услуг связи для многодетных семей и ряд других пособий".



Мэр Москвы также сообщил, что в 2012 году московские власти сохранят практику компенсационных выплат ветеранам войны и труженикам тыла в связи с годовщинами Победы в Великой Отечественной войне, битвы под Москвой.



Столичный градоначальник добавил, что "будет произведена единовременная выплата "чернобыльцам" в День памяти жертв радиационных аварий и катастроф".