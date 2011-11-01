В России официально зафиксировано 1,2 млн человек безработных (ВИДЕО)

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова заявила во вторник, что в России число официально зарегистрированных безработных составляет 1,2 млн человек.



Выступая на "Правительственном часе" в Госдуме, Татьяна Голикова сообщила, что "численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляет 1,2 млн человек. Уровень безработицы такой же, как и на 1 октября 2008 года", - добавила она, имея в виду докризисный период. По ее словам, данное число безработных представляет собой 1,7% от экономически активного населения России.



Министр особо отметила, что "коэффициент напряженности на рынке труда в настоящее время - единица". В то же время в апреле 2008 года, в докризисный период, он был выше - 1,2, передает ИТАР-ТАСС.