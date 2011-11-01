С декабря Роскомнадзор начинает мониторинг сетевых СМИ

С декабря 2011 года Роскомнадзор начинает мониторинг сетевых СМИ: при помощи специального программно-аппаратного комплекса будет проверяться, насколько тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, размещенные в сети, соответствуют российским законам, передают Вести.ру.

Роскомнадзор будет изучать контент сайтов, зарегистрированных в ведомстве в качестве СМИ, на предмет наличия слов, выражений и меток из заданного чиновниками списка. Ключевых слов в нем будет порядка 5 миллионов, однако что это за понятия, пока неизвестно.