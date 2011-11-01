В Москве с 1 ноября начал действовать единый проездной на электричку

В Москве сегодня появился единый проездной абонемент «Большая Москва» на пригородные электропоезда Московской железной дороги. Единый проездной на электрички действует в радиусе 25 километров от Москвы. Его стоимость составляет 1040 рублей.

Абонементный билет «Большая Москва» позволяет свободно перемещаться на электропоездах 6000-й нумерации Ярославского, Казанского, Курского, Горьковского, Павелецкого, Киевского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Ленинградского, а также внутри нулевой зоны сквозных направлений (Москва Каланчевская, Москва Ржевская, Москва Станколит, Москва Савеловская). Билет действует один месяц.