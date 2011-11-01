Дмитрий Медведев призвал РЖД покончить с «бардаком» с вагонами

Президент России Дмитрий Медведев назвал бардаком ситуацию с логистикой на железной дороге и потребовал от РЖД и других компаний «навести там порядок».

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что в Кузбассе скопилось 13 тонн угля, который начинает гореть, но его, тем не менее, не вывозят. После этого Медведев поручил РЖД, Минтрансу и вице-премьеру Сергею Иванову за три дня найти возможность для вывоза угля.



Медведев подчеркнул недопустимость таких вещей, когда проблема нехватки вагонов решается президентом страны. «Пусть на меня не обижается руководство компаний, руководство РЖД. Они должны навести там порядок, чтобы губернатору Аману Гумировичу Тулееву или кому-то другому не приходилось звонить мне или в правительство и просить о помощи решить проблему с вагонами», – сказал Медведев на встрече с активом партии «Единой России» в Барнауле.

Много жалоб на проблемы с вывозом грузов поступало от промышленников, в том числе от сельхозпроизводителей и угольщиков, из Красноярского края. После вмешательства премьера Владимира Путина глава РЖД Владимир Якунин сообщил, что проблема решается.