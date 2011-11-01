Врач-кардиолог Иван Хренов намерен открыть в Иванове филиал НМП

Врач-кардиолог Иван Хренов, известный звонком на "прямую линию" премьер-министру РФ Владимиру Путину, намерен создать в Иванове филиал Национальной медицинской палаты. Президент НМП Леонид Рошаль не возражает.

Хренов сейчас проходит постдипломную практику в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова. В минувший понедельник он встретился в Москве с Леонидом Рошалем и обсудил перспективы открытия ивановского филиала НМП, передает РИА Новости. По словам молодого доктора, основная задача филиала НПМ в Иванове - сбор информации в лечебных учреждениях и донесение ее до властей, как региональных, так и федеральных, улучшение условий труда медиков, взаимодействие с областными властями и департаментом здравоохранения, обратная связь с пациентами.

Иван Хренов в декабре 2010 года в ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным сообщил, что во время ноябрьской поездки главы правительства в Иваново, где ему показали областную больницу, "была сплошная показуха".