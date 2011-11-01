Медведев: ставка по ипотеке должна быть не выше 7%

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече со студентами Алтайского государственного университета говорили об учебе, о жилье, о проезде на воздушном и железнодорожном транспорте, а также о свободном времени.

На вопрос студентов о приобретении жилья глава государства ответил: «Вы взрослые, должны понимать, что халявы никогда не будет», но подчеркнул, что высококвалифицированный специалист при этом должен иметь возможность получения жилья. Медведев считает, что ипотека должна быть более-менее доступная - не 15%, а в районе 6-7%. По словам президента, возможно субсидирование процентной ставки за счет бюджета. Он напомнил, что программа льготного предоставления жилья продолжает работать, в том числе в сельской местности, субсидируются кредитные ставки.

Медведев привел данные, что по программе социального развития села порядка 350 тыс. семей уже получили свое жилье. «Завидовать нечему, все в ваших руках», - подчеркнул глава государства .



В 2011 году Алтайский университет, где учатся 18 тысяч студентов, вошел в число 17 российских университетов в рейтинг лучших университетов мира – QC World University Parking 2011/12.