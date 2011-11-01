13 миллионов свалились на голову

В Украине во Львове сорван крупнейший в стране джек-пот от «Мегалота» – 13,81 миллиона гривен. По данным лотерейного оператора «МСЛ», это самый большой джек-пот за всю историю существования лотереи «Мегалот» и самый большой в Украине на данный момент.

Ставка в 20 грн была сделана 28 октября в 15:30 на точке продажи лотерей МСЛ в городе Львове, на улице Богдана Хмельницкого, 176, в супермаркете, передает УНИАН.



Оператор государственных лотерей МСЛ поздравляет счастливчика, которому теперь завидует вся страна, и приглашает обратиться за получением грандиозного выигрыша, сообщает an-crimea.ru.



Как отметили в МСЛ, «Мегалот» - числовая государственная лотерея, которая существует с 1 сентября 2001 года, являясь правопреемником советской лотереи «Спортлото». За всю историю существования лотереи «Мегалот» сделал миллионерами двенадцать игроков. С начала ее существования ими было выиграно свыше 85 млн грн.