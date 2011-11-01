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Российский музыкальный ежегодник позволяет работать быстро

1 ноября 2011, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Российский музыкальный ежегодник позволяет работать быстро

Российский музыкальный ежегодник позволяет работать быстро, эффективно и без посредников. Эта уникальная книга – настоящий комфорт для профессионалов. InterMedia представляет  13-й выпуск Российского музыкального ежегодника.

Это издание объединяет под одним переплетом адреса и телефоны 2.700 исполнителей, коллективов, ведущих, режиссеров, операторов, а также 12.500 организаций  (государственные учреждения, художественные коллективы, театры, концертные залы, клубы, продюсерские центры, артистические агентства, рекорд-лейблы, телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, музыкальные магазины, дистрибьюторы…). Представлена полная база данных по Москве и Санкт-Петербургу, всем регионам России, Украине, Белоруссии, Казахстану, Средней Азии, Балтии, Закавказью.

 В Ежегоднике  вы найдете  подробную аналитику, детальную деловую информацию, бизнес-прогнозы, необходимые для достижения успеха сведения из «закулисья» шоу-бизнеса и многое другое.
В РМЕ-13 представлены все стили и жанры индустрии развлечений - поп- и рок-музыка, классика и хэви-метал, фольклор и балет, шансон и клубная музыка, хип-хоп и джаз, оригинальный жанр, все виды шоу и т.д.

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//В мире

Президент США поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. О необычном поздравлении со стороны американского лидера рассказал один из журналистов.

//В мире

В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне отреагировало на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что во Вторую мировую войну Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

//Политика

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

//Политика

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Президент Белоруссии заявил, что вынужден отказаться от идеи добираться на работу на велосипеде из-за того, что Зеленский его с этим уже опередил. Это произошло на встрече политика с школьниками.

//В мире

Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Учёные из Великобритании посоветовали есть бананы, пока они ещё есть – ведь всего через 30 лет их может вовсе не остаться. Исследователи заметили, что глобальное потепление приводит к сокращению урожая бананов.

//Новости СМИ2

//Экономика

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

В Центробанке предупредили Россиян о новом способе хищения денег у россиян. На это раз кибермошенники добрались до социальных сетей, а некоторые даже научились имитировать голоса знакомых жертвы.

//Общество

В Минприроды рассказали о российских городах с самым грязным воздухом

В Минприроды рассказали о российских городах с самым грязным воздухом

В российском Минтрироды составили список городов страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В список попали 22 города, в которых индекс загрязнения атмосферы равен или превышает 14.

//Культура

Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии

Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии

Заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес экстренную операцию в Германии. О хирургическом вмешательстве дрессировщик рассказал поклонникам лично на своей страничке в социальной сети.

//Шоу-бизнес

Лепс рассказал о появившихся проблемах с голосом

Лепс рассказал о появившихся проблемах с голосом

Знаменитый российский певец Григорий Лепс рассказал, что за последние несколько месяцев он дважды ложился под нож хирурга из-за проблем со связками. По словам музыканта, операции отрицательно сказались на его голосе.

//Новости МирТесен

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//В мире

В Болгарии заявили, что борьба СССР с нацизмом не связана с освобождением Европы

В Болгарии заявили, что борьба СССР с нацизмом не связана с освобождением Европы

В Министерстве иностранных дел Болгарии сделали заявление, согласно которому принижается роль СССР во Второй мировой войне. Такое высказывание в болгарском МИД сделали в связи с открытием в Софии российской выставки в честь 75-летя освобождения Восточной Европы.

//Здоровье

Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

//Происшествия

В Хабаровске мужчина выстрелил в игравших во дворе детей, ранение получила девочка

В Хабаровске мужчина выстрелил в игравших во дворе детей, ранение получила девочка

В Хабаровске нетрезвый гражданин выстрелил из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей. Согласно последней информации, полученной СК РФ, ребята шумели и мешали мужчине.

//Соцпакет

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя гимнастка Светлана Хоркина в скором времени во второй раз станет матерью. Недавно спортсменка появилась на одном из мероприятий в свободном наряде, который продемонстрировал ее "положение".

//Происшествия

В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В Забайкалье на руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения из-за обрушения горной породы погиб шахтёр. На предприятии рассказали, что ЧП произошло в 6 утра по московскому времени.

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития онкологии

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн в среду, 4 сентября, назвал в разговоре с журналистами основные факторы, которые влияют на развитие рака.

//Происшествия

В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка врезалась в автобусную остановку, на которой стояли люди. Согласно последней информации, в результате данной аварии один человек погиб, а еще четверо получили различные травмы.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//В мире

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал, почему не удается закончить вооруженный конфликт на востоке Украины. По данному вопросу политик высказался на антитеррористической конференции в Минске.

//Общество

Синоптики предупредили о возможных дождях в Москве в День города

Синоптики предупредили о возможных дождях в Москве в День города

Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях в выходные, когда будет отмечаться День города. Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, однако, отметила, что погода будет комфортной.

//Общество

Пенсионерка из Пермского края заставила государство оплатить ей отдых в Турции

Пенсионерка из Пермского края заставила государство оплатить ей отдых в Турции

Жительница села Кочево Пермского края при помощи суда получила компенсацию на отдых в Турции. Пенсионный фонд России оплатит пенсионерке часть стоимости билетов до Анталии и обратно.

//Здоровье

ВИЧ стали выявлять в отдалённых районах России, в деревнях и сёлах

ВИЧ стали выявлять в отдалённых районах России, в деревнях и сёлах

В отдалённых районах Тюменской области проведено тестирование людей на ВИЧ. Из 400 человек вирус был обнаружен у 12. Причиной таких вот скачков в диагностике страшного заболевания является отсутствие специального медицинского учреждения и регулярной диспансеризации населения.

//Общество

Орешкин считает, что россияне могут работать по 4 дня в неделю, но есть пара условий

Орешкин считает, что россияне могут работать по 4 дня в неделю, но есть пара условий

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России возможен переход к четырёхдневной трудовой неделе. При этом министр уточнил, что перед внесением изменений в трудовое законодательство работники и работодатели должны выполнить два главных условия, передаёт КП.

//В мире

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Киевский юрист определила подходящий момент для присоединения Украины к России

Украина в ее современном состоянии может выжить только благодаря полноценному вмешательству со стороны России. Такое мнение высказала некоторое время назад киевский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.

//В мире

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Утром в среду стало известно, что группа американских сенаторов призвала администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи.

//Происшествия

В Москве у автомобилиста похитили сумку с 3 млн рублей

В Москве у автомобилиста похитили сумку с 3 млн рублей

На востоке Москвы неизвестный распылил из баллончика в лицо водителю иномарки неизвестную жидкость и похитил из салона сумку с наличными. Там лежали, согласно последним данным, более 3 млн рублей.

//Экономика

Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

На волне регулярных сообщений об утечке из банков персональных данных клиентов многие россияне задаются вопросом: стоит ли доверять фининститутам сведения о своих биометрических данных? О безопасности биометрии порассуждал замначальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев, передаёт КП.

//Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике

Певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике

Известная певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике, куда повела двухлетнего сына Гектора. Ребенок ранее расчесал комариный укус, вследствие чего возникла рана, которая воспалилась.

//Новости партнеров

//В мире

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Государственной Думе Российской Федерации прокомментировали снятие депутатской неприкосновенности с представителей Верховной Рады, которое инициировала команда президента Украины Владимира Зеленского.

//Происшествия

В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске четырёхлетний мальчик умер от удара током, взявшись за провод холодильника. Мать ребенка уверяет, что раньше в квартире не было никаких проблем с техникой.

//Происшествия

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В аэропорту Воронежа экстренно приземлился самолёт, следовавший рейсом Воронеж – Санкт-Петербург. Сообщается, что после вылета на борту была обнаружена техническая неисправность, после чего лайнер было решено вернуть в аэропорт отправления.

//В мире

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек

Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сделал неутешительное заявление. Согласно последней информации осведомленных источников, число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек.

//Криминал

Промышлявшей вымогательством и воровством многодетной матери из Омска дали 22 года

Промышлявшей вымогательством и воровством многодетной матери из Омска дали 22 года

Омский суд приговорил 35-летнюю жительницу областного центра к 22 годам. Это самый жесткий вердикт, вынесенный в отношении женщин в регионе за последние годы, отмечается на сайте журналиста Андрея Караулова.

//Происшествия

Поезд насмерть сбил девушку на велосипеде в Подмосковье

Поезд насмерть сбил девушку на велосипеде в Подмосковье

Неподалеку от подмосковной Лобни под колеса поезда попала девушка 2004 города рождения на велосипеде. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

//Новости СМИ2

//Футбол

Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца

Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца

Защитник питерского футбольного клуба «Зенит» 21-летний Даниил Круговой рассказал, как в школьном возрасте лишился отца. По словам спортсмена, мужчину убили.

//Общество

Какую явку ожидают на выборах в Крыму

Какую явку ожидают на выборах в Крыму

Количество людей, которые придут на избирательные участки республики в единый день голосования 8 сентября, будет выше, чем в общем по стране.

//Происшествия

Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели

Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели

Пятнадцатилетнего юношу, заблудившегося в лесу в Приморье, нашли живым через 13 дней. Согласно последней информации следователей, подросток был обнаружен на одной из пасек Михайловского района.

//В мире

Трампа попросили перестать изображать суперзлодея Таноса

Трампа попросили перестать изображать суперзлодея Таноса

Президента Соединённых Штатов сравнили и персонажем из комиксов Matvel суперзлодеем Таносом. Общую черту между главой Америки и нарисованным титаном нашёл иранский министр информационных технологий Джавад Азари Джахроми.

//Здоровье

Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Европейские учёные в течение почти 20 лет проводили исследования и выяснили, что любимый многими напиток всего лишь за два стакана в день может стать причиной появления раковой опухоли.

//Спорт

В возрасте 49 лет умер знаменитый биатлонист, трехкратный олимпийский чемпион

В возрасте 49 лет умер знаменитый биатлонист, трехкратный олимпийский чемпион

В Норвегии на 50-м году жизни умер биатлонист, трёхкратный чемпион Олимпийских игр Хальвард Ханевольд. Спортсмен скоропостижно скончался у себя дома в норвежском городе Аскер.

//Новости МирТесен

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве и Московской области в среду, 4 сентября. Сотрудники Гидрометцентра уточнили, что в ближайшие дни в столичном регионе будет по-летнему тепло.

//Происшествия

Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, нашли живой в Москве

Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, нашли живой в Москве

Восьмилетнюю девочку, пропавшую в понедельник утром в Липецкой области, нашли живой в Москве. Об этом сообщил минувшим вечером представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.

//Здоровье

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Врач-терапевт Ирина Уфимцева рассказала о нескольких медицинских анализах, которые по сути являются пустой тратой денег. По её словам, они не несут никакой практической пользы.

//Общество

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать утонувшей в турецкой Анталье пятилетней девочки из России рассказала, почему пятилетняя Люба осталась без присмотра и без спасательного круга рядом с глубоким бассейном для взрослых.

//Общество

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крестная умершей в Турции 16-летней российской девушки рассказала, что российские врачи подтвердили изъятие внутренних органов. Девушка умерла в больнице Турции от перитонита.

//Экономика

Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр досрочно погасил долг перед Российской Федерацией и выплатил оставшиеся 1,5 миллиарда евро, сообщили в Министерстве финансов Республики. Отмечается, что долг должен был быть погашен ещё в 2016 году.

//В мире

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире. По его словам, в ней сочетается радикализация общества и стремление нарастить ядерный потенциал.

//В мире

Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Глава украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участия в заседании Верховной рады 3 сентября из-за трагедии в семье. В соцсети представители «Батькивщины» рассказали о случившемся.

//Экономика

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России в последние несколько недель резко снизилась оптовая стоимость пшена и риса. При этом цены на гречневую крупу, наоборот, поднялись. Эксперты объясняют новую тенденцию изменением площадей посевов.

//Говорят, что...

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Вопреки многим прогнозам торговая война США и Китая не прекращается. Наоборот – экономические противоречия двух лидеров мировой экономики только усиливаются. Не так давно Пекин в ответ на действия Вашингтона отказался от импорта американской сельхозпродукции.

//Говорят, что...

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

Успех сирийской кампании России заставил многие ближневосточные государства по-другому взглянуть на нашу страну. Особенно заметны изменения в риторике саудовских СМИ. На днях ведущая газета королевства Al Watan опубликовала достаточно комплементарную статью о нашей стране.

//Говорят, что...

Георгий Карлович Лория

Георгий Карлович Лория

Не стало Георгия Карловича Лории, талантливого журналиста, поэта, автора интереснейших репортажей с космодрома Байконур, лауреата премии «Лучшие перья России». 

//Авторы АН

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