Российский музыкальный ежегодник позволяет работать быстро, эффективно и без посредников. Эта уникальная книга – настоящий комфорт для профессионалов. InterMedia представляет 13-й выпуск Российского музыкального ежегодника.

Это издание объединяет под одним переплетом адреса и телефоны 2.700 исполнителей, коллективов, ведущих, режиссеров, операторов, а также 12.500 организаций (государственные учреждения, художественные коллективы, театры, концертные залы, клубы, продюсерские центры, артистические агентства, рекорд-лейблы, телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, музыкальные магазины, дистрибьюторы…). Представлена полная база данных по Москве и Санкт-Петербургу, всем регионам России, Украине, Белоруссии, Казахстану, Средней Азии, Балтии, Закавказью.

В Ежегоднике вы найдете подробную аналитику, детальную деловую информацию, бизнес-прогнозы, необходимые для достижения успеха сведения из «закулисья» шоу-бизнеса и многое другое.

В РМЕ-13 представлены все стили и жанры индустрии развлечений - поп- и рок-музыка, классика и хэви-метал, фольклор и балет, шансон и клубная музыка, хип-хоп и джаз, оригинальный жанр, все виды шоу и т.д.