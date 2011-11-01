Правительство намерено платить госслужащим зарплату по результату работы

В России правительство намерено ввести особую систему оплаты труда госслужащих. Зарплата чиновников будет жёстко зависеть от результата.



Оценивать работу чиновника, переведённого на новые условия, предлагается по шкале «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». За высший балл служащий получит 100 процентов суммы, указанной в договоре. За средний ему начислят только половину «премиальных», за «неуд» - денег не дадут, пишет «Российская газета».

Новые правила и методика расчета выплат для чиновников, разработанные министерством экономического развития, будут утверждаться постановлением правительства. Проект документа обсуждается.