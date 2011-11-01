Пояс Богородицы уже ждут в Красноярске

В Красноярске сотни паломников выстроили в очередь перед Покровским собором и ждут Пояс богородицы. Самолет со святыней из греческого монастыря на Афоне - Поясом Пресвятой богородицы на борту уже вылетел из Владивостока.

В красноярском аэропорту «Емельяново» его прибытие ожидается в 14.00. Движение транспорта в городе на проспекте Мира и улице Сурикова остановят, как только спецрейс приземлится в аэропорту. В 15.00 по проспекту Мира пройдет крестный ход от Архиеерейского дома до Покровского кафедрального собора, сообщает «КП».

Православная реликвия Пояс Пресвятой Богородицы в Приморье находился четыре дня. За это время к нему смогли приложиться около 60 тысяч паломников. Реликвия была доставлена в Россию впервые из греческого Ватопедского монастыря на Афоне 20 октября.

Согласно преданию, отраженному в письменных византийских источниках, пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения (окончания земной жизни) были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и из поколения в поколение хранились в Палестине. Ватопедские монахи хранят святыню на протяжении многих лет. Православные верят, что молитвы перед этой святыней помогают избавиться от бесплодия, благополучно выносить и родить ребенка.