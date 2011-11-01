Роспотребнадзор призывает не есть оливки, фаршированные миндалем
1 ноября 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор призывал не есть оливки, фаршированные миндалем. После их употребления в Финляндии оливок с миндалем под торговой маркой Bio Gaudiano от итальянского производителя Societа Cooperativa Agricola G.M.G. a r.l. dei F.lli Gaudiano два человека заболели ботулизмом.
Этот товар был доставлен и в Россию. По данным ведомства, производитель принимает меры по отзыву данной продукции.
В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры по выявлению оливок на территории страны.
Роспотребнадзор рекомендует россиянам не использовать в пищу оливки, фаршированные миндалем до полной ликвидации последствий сложившейся ситуации.
Ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.