Роспотребнадзор призывает не есть оливки, фаршированные миндалем

Роспотребнадзор призывал не есть оливки, фаршированные миндалем. После их употребления в Финляндии оливок с миндалем под торговой маркой Bio Gaudiano от итальянского производителя Societа Cooperativa Agricola G.M.G. a r.l. dei F.lli Gaudiano два человека заболели ботулизмом.

Этот товар был доставлен и в Россию. По данным ведомства, производитель принимает меры по отзыву данной продукции.



В настоящее время Роспотребнадзор принимает меры по выявлению оливок на территории страны.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не использовать в пищу оливки, фаршированные миндалем до полной ликвидации последствий сложившейся ситуации.



Ботулизм - тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.