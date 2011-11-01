Судья по делу ЮКОСа Андрей Бушев претендует на работу в Страсбургском суде

Министерство юстиции РФ завершило предварительный конкурсный отбор претендентов на пост судьи Европейского суда по правам человека. который через год покинет в связи с завершением полномочий Анатолий Ковлер.



В списке претендентов оказался экс-судья по делу ЮКОСа Андрей Бушев, который в ходе процесса по иску компании в Страсбургский суд выступил против ряда решений. Бушев указывал на то, что НК ЮКОС не исчерпала доступные внутригосударственные средства правовой защиты, но предпочел сразу обратиться в Страсбургский суд.



В список кандидатов на пост судьи ЕСПЧ, который представят президенту РФ, включены также судья Верховного суда по уголовным делам Ольга Ведерникова, советник Конституционного суда и судья Международного трибунала ООН по Руанде Бахтияр Тузмухамедов, пишет "Коммерсантъ". Всего в списке будет шесть кандидатур.

Судья Европейского суда по правам человека Анатолий Ковлер через год покинет в связи с завершением полномочий. Бывший эксперт Конституционного суда России, преподаватель МГУ Ковлер стал работать в ЕСПЧ в 1999 году, и в 2005 был переизбран на новый срок.