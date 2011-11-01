Путин подписал указ о вручении Михаилу Бекетову правительственной премии

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал указ о вручении известному журналисту, главному редактору «Химкинской правды» Михаилу Бекетову награды в области печатных СМИ.

Журналисты, в том числе главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Вокруг Света» Сергей Пархоменко, издатель журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, первый заместитель главного редактора издательского дома «Фома» Владимир Гурболиков будут награждены почетными знаками лауреатов премии правительства Российской Федерации 2011 года в области печатных СМИ и получат денежную премию.

Журналист Михаил Бекетов, активно выступавший против вырубки Химкинского леса, был жестоко избит неизвестными в ноябре 2008 года. Он стал инвалидом первой группы, лишившись пальцев на руке, голени, заново учился говорить. Нападение на журналиста до сих пор не раскрыто. Ряд СМИ называли организатором покушения на журналиста мэра Химок Владимира Стрельченко. Бекетов нескольких лет жестко высказывался в адрес администрации этого подмосковного города.

Стрельчекно предъявил журналисту иск о клевете. Химкинский городской суд признал Михаила Бекетова виновным и приговорил к штрафу в 5 тысяч рублей, но позднее освободил его от наказания за истечением срока давности.