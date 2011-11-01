Евгений Чичваркин устроил на Хэллоуин шоу перед посольством РФ в Лондоне

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин в театральном костюме Ивана Грозного устроил на Хэллоуин шоу перед посольством России в Лондоне. Митинг накануне вечером был организован международным движением «Говорите Громче!».

Основатель «Евросети» пришел с плакатом с двумя изображениями Владимира Путина и надписью Trick or Trick – «Трюк или трюк». Игра слов подразумевала ассоциацию с английской традиционной детской игрой – «шалость или угощение». Напомним, именно с этими словами дети в праздничных в костюмах просят угощения на Хэллоуин.

Участники акции по предложению Чичваркина звонили в дверь российского посольства, чтобы попросить конфет, но им никто не открыл. В конце акции, продолжавшейся около полутора часов, участник в костюме смерти с косой и с маской, изображающей лицо Владимира Путина, разрубил на тротуаре тыкву с портретом Дмитрия Медведева, передает Лента.ру.

По словам Чичварикина, костюм у него остался ещё с корпоратива в «Евросети», передает Газета.ру. Посольство на эту акцию никак не отреагировало.