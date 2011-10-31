Выпускающий редактор отдела "Культура" на сайте РИА Новости Ирина Саминская была уволена за ошибку в репортаже о гостях, присутствующих на открытии 28 октября исторической сцены Большого театра. Об этом сообщили источники "Ленты.ру".

В новости информационного агентства об открытии Большого театра среди гостей были названы "Михаил Горбачев с женой" и "патриарх всея Руси Алексий II". Новость появилась на сайте вечером 28 октября. После того, как ссылка на статью разошлась по блогам, страница с новостью была удалена. РИА Новости принесло извинения всем своим подписчикам и читателям за "безграмотность редактора", выпустившего эту новость.



Супруга первого и единственного президента СССР Раиса Максимовна Горбачева умерла в 1999 году. Патриарх Алексий II скончался в 2008 году. Портал Openspace 31 октября написал, что за ошибку был уволен весь отдел культуры РИА Новости. По данным этого сайта, якобы редактор перепутал внучку Горбачева с его умершей женой.

В пресс-службе РИА Новости "Ленте.ру" сообщили, что пока никаких увольнений не было.