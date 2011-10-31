Генсек ООН Пан Ги Мун так и не назвал имя 7-миллиардного жителя Земли (ВИДЕО)

Генсек ООН Пан Ги Мун так и не смог сказать, кто стал семимиллиардным жителем Земли. По его словам, он читал о кандидатах из Манилы и Индии. Организация Объединённых Наций выдаёт сертификаты всем счастливым родителям. Именные, но с обтекаемой формулировкой: "Рождённому в День Семи Миллиардов".

Пётр Алексеевич Николаев родился 31 октября в Калининградев в ноль часов две минуты. Появился на свет в Петропавловске-Камчатском, как только наступила полночь, мальчик Саша. А другой маленький, но тоже важный житель Земли, родился на Филиппинах. Власти страны, объявили "юбилейным" его, передает 1tv.ru

"В разных странах люди сами выберут для себя победителя. Я даже знаю, что одному такому малышу дали имя Пан Ги Мун", - сообщил Исполнительный директор Фонда народонаселения ООН Бабатунде Осотимехин.

С миллиарда до шести население Земли росло 200 лет. А с шести до семи всего 12. Вместит ли наша планета такими темпами всех желающих?