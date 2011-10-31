Предвыборные дебаты на ТВ будут вести Шарапова, Толстой и Соловьев (ВИДЕО)

Предвыборные дебаты на крупных государственных российских телеканалах будут вести известные тележурналисты, в том числе Арина Шарапова, Петр Толстой и Владимир Соловьев.

В понедельник, 31 октября, в ЦИК РФ в ходе жеребьевки распределили бесплатное эфирное время. Семь партий, зарегистрированных ЦИК для участия в выборах, получили по одному часу.

Представитель Первого канала Артем Шейнин сообщил, что утром дебаты будет вести Арина Шарапова, а вечером - Петр Толстой. На Первом предвыборные дебаты будут проходить по два раза в неделю: утром в рамках программы «Доброе утро», а вечером после новостей, выходящих в эфир в 18:00. Этот канал не собирается предоставлять участникам выборов эфир на платной основе.



Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев рассказал, что дебаты на телеканале «Россия» будут проходить с 10 ноября. Они будут выходить в эфир в 22:50 мск. Их будет вести Владимир Соловьев в формате программы «Поединок» . В каждой программе будут представители двух партий, уточнил Киселев.

На телеканале «ТВ-Центр» утренние дебаты будут выходить в 8:30, а вечерние - в 19:55.

Заместитель гендиректора телеканала Вячеслав Мостовой сообщил, что в каждой программе будут участвовать по две партии.

В ходе избирательной кампании для проведения дебатов эфир будет предоставлен Первым каналом, всеми телевизионными и радиоканалами, входящими в ВГТРК, телеканалом «ТВ-Центр», а также радиостанцией «Голос России».

Каждой партии будет предоставлено по 8 часов бесплатного времени: по 4 часа на телеканалах и по 4 - на радиостанциях.