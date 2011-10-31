Глава СКР Бастрыкин направил следователей в Краснодарский край

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Тимашевский район и город Анапу Краснодарского края комиссиию сотрудников центрального аппарата СК.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что более 20 жителей Краснодарского края на приеме у Александра Бастрыкина пожаловались на нарушение их прав.

По результатам личного приема Бастрыкин поручил направить специалистов для проверки всех изложенных гражданами доводов о нарушениях их прав, передает РИА Новости.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин начал проводить личные приемы граждан в регионах России после громкого убийства в станице Кущевской на Кубани.