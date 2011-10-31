Глава СКР Бастрыкин направил следователей в Краснодарский край
31 октября 2011, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Тимашевский район и город Анапу Краснодарского края комиссиию сотрудников центрального аппарата СК.
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что более 20 жителей Краснодарского края на приеме у Александра Бастрыкина пожаловались на нарушение их прав.
По результатам личного приема Бастрыкин поручил направить специалистов для проверки всех изложенных гражданами доводов о нарушениях их прав, передает РИА Новости.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин начал проводить личные приемы граждан в регионах России после громкого убийства в станице Кущевской на Кубани.