В Москве движение пригородных электропоездов с Курского вокзала восстановлено
31 октября 2011, 20:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве полностью восстановлено движение пригородных электропоездов с Курского вокзала.
Движение электричек было приостановлено из-за падения человека на пути. Представитель РЖД уточнил, что остановка движения носила кратковременный характер. "Сейчас все электрички следуют в соответствии с графиком", - сказал он, подчеркнув, что трудностей с передвижением пассажиров к элетропоездам нет.
Электропоезда были задержаны, после того, как прибывшая в столицу пригородная электричка на территории вокзала сбила мужчину, перебегавшего пути. Пострадавший от полученных травм скончался. На место ЧП прибыли оперативно-следственной группы. А тем из-за остановки движения на платформах вокзала скопилось большое количество людей