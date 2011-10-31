В Москве движение пригородных электропоездов с Курского вокзала восстановлено

В Москве полностью восстановлено движение пригородных электропоездов с Курского вокзала.

Движение электричек было приостановлено из-за падения человека на пути. Представитель РЖД уточнил, что остановка движения носила кратковременный характер. "Сейчас все электрички следуют в соответствии с графиком", - сказал он, подчеркнув, что трудностей с передвижением пассажиров к элетропоездам нет.

Электропоезда были задержаны, после того, как прибывшая в столицу пригородная электричка на территории вокзала сбила мужчину, перебегавшего пути. Пострадавший от полученных травм скончался. На место ЧП прибыли оперативно-следственной группы. А тем из-за остановки движения на платформах вокзала скопилось большое количество людей