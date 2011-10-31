В Кемеровской области у Алексея Шаповала родился 112-й внук

В Сибири самой многочисленной семье региона произошло очередное пополнение - пенсионер Алексей Шаповал из Кемеровской области в 112-й раз стал дедушкой. У его 11-го сына Николая родился сын Ярослав.



Кроме того, по словам Алексея Павловича, летом два его внука и внучка сыграли свадьбы, а потому "в семье еще прибавится".

"Всего в семье сейчас 150 человек, из них 112 внуков и 12 правнуков", - сказал А.Шаповал.

Он отметил, что вся его молодая родня обучается в разных учебных заведениях, трудности с оплатой образования только у тех, кто живет в Вашингтоне.

Алексей Шаповал проживает в поселке Бунгур Новокузнецкого района. У пенсионера две дочери и 11 сыновей - все сыновья живут в Бунгуре и в Куйбышевском районе. Одна дочь живет в Абакане, вторая - в Вашингтоне (США), у нее 10 детей, сообщает Интерфакс-Сибирь.

В свои 75 лет Алексей Петрович редко жалуется на здоровье, водит машину, но на память не полагается, поэтому завел специальный журнал, куда вносит имена и дни рождения своих внуков и правнуков.