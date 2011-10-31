Суд Саратова арестовал виновника ДТП, жертвами которого стали две девочки

Волжский районный суд Саратова арестовал предполагаемого виновника ДТП, в результате которого погибли две 12-летние школьницы.



48-летнего Николая Ремезенко подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц. Ему грозит до семи лет колонии. Подозреваемый признал вину. Он заявил, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся от управления автомобилем.

"АН" сообщали, что в субботу, 29 октября ВАЗ-21099 возле гипермаркета "Лента" врезался в ВАЗ-2105. "Пятерка" после этого столкнулась с бензовозом, который, в свою очередь, врезался в микроавтобус, перевозивший 16 школьников. Дети в возрасте от восьми до 12 лет ехали из Балаково в саратовский цирк.



В результате аварии погибли две 12-летние девочки. 14 школьников были госпитализированы. В больницу попали учитель и родитель одного из школьников, сопровождавшие детей.