ФСИН: Жалоб на здоровье от хирурга Фернандеса не поступало

Состояние здоровья известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса, арестованного по обвинению в педофилии, не внушает опасений. Во ФСИН сообшили, что Фернадес по поступлении в СИЗО был осмотрен терапевтом, психиатром, дерматовенерологом, ему была выполнена электрокардиограмма.



Официальный представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков рассказал, что жалоб на здоровье от осужденного не поступало. Цыганков добавил, что документов о хронических заболеваниях Фернандеса не имеется, и

запланирован плановый осмотр офтальмологом.

«АН» сообщали, что пластическому хирургу Владимиру Тапия Фернандесу в СИЗО стало хуже. Защита просит перевести его в медицинский стационар.

Знаменитый пластический хирург боливийского происхождения обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении падчерицы и родного сына. Его поместили в следственный изолятор на прошлой неделе.