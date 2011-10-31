При решении проблем в организации дорожного движения властям необходимо слышать голос общественности, заявил в понедельник Дмитрий Медведев. Он поддержал проект "Пробок.нет" и предложил развить его на территории всей страны.

Глава государства признался что иногда ездит за рулём автомобиля и лично замечает парадоксы в организации дорожного движения.



"Я иногда езжу по-тихому, об этом никто не знает, и я могу себя почувствовать обычным водителем. Могу сказать, что парадоксов в том, как организовано дорожное движение, у нас действительно предостаточно", - сказал Медведев в понедельник, на встрече с активом партии "Единая Россия" и Общественным комитетом сторонников, после того, как выступил один из участников встречи - руководитель интернет-проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.



Шумский рассказал о возможных способах улучшения организации дорожного движения без значительных финансовых затрат и продемонстрировал на экране монитора ряд конкретных участков дорог, где движение транспорта организовано парадоксальным образом, сообщает РИА Новости.

Медведев в свою очередь отметил, что при решении проблем в организации дорожного движения властям необходимо слышать голос общественности, потому что "люди, которые об этом говорят, на собственных машинах все это прошли, и они понимают, где глупости".