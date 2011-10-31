Медведев: надо строить крупные узловые аэропорты, хабы и развивать малую авиацию

Дмитрий Медведев в понедельник отметил необходимость способствовать развитию крупных авиаперевозчиков, развивать крупные авиаузлы, а также возрождать в России малую авиацию.

"Общий подход, который был не так давно мною сформулирован, не может пересматриваться: я имею в виду, что нам нужно способствовать развитию крупных и ответственных авиаперевозчиков, которые инвестируют достаточные деньги в развитие и обновление парка воздушных судов. Наши граждане должны иметь возможность добраться самолетом в любой конец страны безопасно, удобно и за приемлемые деньги", - сказал Медведев в понедельник, 31 октября, на встрече с активом "Единой России" и Общественным комитетом сторонников, сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что в этом контексте на субсидирование перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть России выделяется 2,5 млрд рублей, за счет чего средний пассажирский тариф снизился в 2010-2011 годах, однако и здесь есть свои сложности.

Дмитрий Медведев отметил, что на сегодняшний день российская маршрутная сеть авиаперевозчиков построена таким образом, что зачастую добраться из одного региона в соседний можно только через Москву, что дорого и нерационально.

"Нужно создавать крупные узловые аэропорты, хабы. В частности, один из таких будет готов в 2013 году в Красноярске, но невозможно сделать нашу страну такой современной и развитой в коммуникативном плане, если мы не сможем возродить малую авиацию", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в России существует около 28 тысяч населенных пунктов, куда можно добраться только самолетом или вертолетом, в связи с этим государство должно поддерживать развитие социальных авиаперевозок в труднодоступных районах.