Суд назначил на 14 ноября досудебную подготовку по иску Лужкова к Нарышкину

Пресненский суд Москвы назначил на 14 ноября досудебную подготовку по иску экс-мэра Москвы Юрия Лужкова к руководителю администрации президента РФ Сергею Нарышкину о защите чести и достоинства.



Предметом иска Юрия Лужкова стало заявление Сергея Нарышкина о якобы запредельном уровне коррупции, допущенной бывшим московским градоначальником и его окружением, передает РИА Новости.

«АН» сообщали, что Лужков требует компенсации причиненного морального вреда. А причиненный ему моральный вред он оценил в миллион рублей.