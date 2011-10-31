РПЦ: Тело Ленина скоро захоронят?

Священники РПЦ считают, что совсем скоро настанет время, когда тело Владимира Ленина захоронят. В Московском патриархате считают делом времени вопрос о захоронении тела Ленина.

Секретарь патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы архимандрит Тихон Шевкунов очередной раз отметмил, что полный абсурд - на Красной - главной площади столицы держать тело усопшего человека, передает Интерфакс.

Ранее РПЦ призывала не принимать поспешных решений, касающихся переноса тела Ленина из мавзолея на Красной площади и его возможного захоронения.



Церковь настаивает, что этот вопрос должен решаться в ходе общественной дискуссии, заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, ответив на письмо, которое глава общественного фонда по созданию в Москве храма, музея и других сооружений в помощь жертвам политических репрессий 1917-1985 годов Сергей Зуев направил патриарху Кириллу.