Родители девочек, которых перепутали в роддоме, удовлетворены компенсацией

В Челябинской области родители девочек, которых 12 лет назад врачи перепутали в роддоме Копейска, удовлетворены размером присужденной компенсации морального вреда.

Представитель семей Наталья Штреке сообщила, что они не будут обжаловать судебное решение.

«АН» сообщали, что за подмену детей Копейский городской суд Челябинской области обязал роддом Копейска выплатить по три миллиона рублей потерпевшим семьям, чьих новорожденных детей перепутали при выписке.



Установлено, что о врачебной ошибке семьи узнали случайно. Юлия Беляева при разводе с мужем подала на алименты, и ее супруг потребовал сделать анализ ДНК ребенка, чтобы удостовериться в отцовстве. Анализ показал, что ни он, ни его супруга не являются биологическими родителями 12-летней Ирины. С помощью сотрудников роддома и полиции удалось разыскать и биологическую дочь Беляевых. Аня все это время воспитывалась в семье Искандеровых.

Сейчас семьи Иры и Ани активно общаются, строят планы о том, чтобы переехать поближе друг к другу. Основной проблемой для родителей остается разница национальных культур, поскольку русская девочка воспитывалась в мусульманских традициях, а таджичка - в европейских.



