Медведев: дорожное строительство - это та сфера, где не ворует только ленивый

Строительство дорог должны контролировать правоохранительные органы, заявил в понедельник президент РФ на встрече с активом партии "Единая Россия" и Общественным комитетом сторонников.

Совещание посвящено проблемам развития транспортной системы страны.

"Только за последние несколько дней была целая серия очень страшных ДТП. К сожалению, они происходят с завидной регулярностью", - заявил Медведев. Причина в данном случае, добавил глава государства, не только в плохих условиях перевозок и состоянии дорожной сети, но и в условиях труда водителей, грубейшем нарушении правил дорожного движения.

Медведев напомнил, что ранее было принято решение о создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте, на эти цели выделяется более 46 млрд рублей до 2013 года. При этом программа предусматривает обеспечение безопасности на всех видах транспорта, в том числе автомобильном, напомнил глава государства.

Программа строительства дорог в стране должна находиться под контролем правоохранительных органов, считает Медведев.

"Программа развития дорог в масштабах страны должна быть ориентирована на длительный период, но не менее важно, чтобы строительство дорог велось по разумным ценам, потому что строительство дорог - это та сфера, где не ворует только ленивый", - заявил он. По словам Медведева, воровство при строительстве дорог вскрывается достаточно быстро.

"За всем за этим надо следить и обязательно, как по линии государственного контроля, так и правоохранительных органов", - сказал Медведев.