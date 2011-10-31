ДТП в Саратове: предлагают запретить движение грузовиков по городу днем

Власти Саратова после ДТП, в котором погибли две 12-летние школьницы, предлагают запретить движение большегрузного автотранспорта по городу в дневное время суток. Предприятиям и организациям будет рекомендовано осуществлять подвоз крупногабаритных, горюче-смазочных материалов мелкотоннажным транспортом, либо ночью.

Школьников из Балаково на обычной маршрутке, без сопровождения ГИБДД, в минувшую субботу утром везли в цирк в Саратов.

Автомобиль ВАЗ-2105, также направлявшийся в Саратов, остановился на повороте и сзади в него врезался автомобиль ВАЗ-21099. От столкновения "пятерку" вынесло на встречную полосу, и в нее врезался бензовоз, идущий по встречной полосе. Бензовоз пытался уйти от столкновения, ему это не удалось и он задел маршрутный автобус с детьми. Одна девочка погибла на месте сразу. Вторая скончалась позже. Трое попали в реанимацию. По предварительным данным, в ДТП виновен водитель ВАЗ-21099.



По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура Саратовской области проводит проверку соблюдения законодательства при перевозке школьников.