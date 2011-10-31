В Петербурге нашли своего 7-ми миллиардного жителя планеты

В Петербурге нашли своего семимиллиардного жителя Земли. В 00:05 31 октября родилась девочка. Матери новорожденной уже вручен соответствующий сертификат. Очевидец родов, врач Олег Семендяев рассказал, что девочка родилась раньше срока.

Вес новорожденной 2 кг 800. Мама крохи еще не решила, как будет ее называть, не выбрала имя, передает РСН.



Официально 7-ми миллиардным жителем Земли стал мальчик, которого уже назвали Петр, родившийся в ночь на 31 октября в Калининграде. Такое решение приняли в ООН, потому как в самом западном регионе России представят доклад о населении планеты. Рожденный в Петропавловске-Камчатском мальчик по имени Александр Богданов также претендует на звание семимиллиардного жителя Земли. Губернатор Камчатского края вручил его матери соответствующий сертификат.

В России, Филиппинах и Индии местные власти пытаются доказать, что именно на их территории родился 31 октября семимиллиардный житель планеты Земля.