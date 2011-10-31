Итальянскому парикмахеру насчитали коммунальных услуг на €1 млн за 4 месяца

В Италии житель области Эмилия-Романья получил счет за газ и электричество на миллион с лишним евро. В компании GDF Suez утверждают, что эта сумма - плата за услуги, которыми мужчина пользовался в период с мая по август этого года.

Сам Уго Наста, работающий управляющим парикмахерской, утверждает, что никак не мог использовать так много газа и электричества. Пока спор не удалось уладить, так как в компании заявляют, что никаких ошибок в ее расчетах нет, сообщает радио "Маяк".