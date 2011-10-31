Генпрокуратура РФ выявила сотни злоупотреблений авиаперевозчиков

Некоторые российские авиакомпании злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Сотни нарушений антимонопольного законодательства при установлении тарифов выявили сотрудники Генпрокуратуры РФ.

"Например, одна из авиакомпаний, выполнившая в 2010 году почти половину пассажирских перевозок по маршруту Ростов-на-Дону – Москва – Ростов-на-Дону, необоснованно взимала с пассажиров разную плату - от 4 до 7 тысяч рублей - за одну и ту же услугу. Как результат, за злоупотребление доминирующим положением на рынке авиаперевозчик подвергнут штрафу в размере 3,5 млн. рублей," - сообщила начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Елена Глебова.



Всего по результатам масштабной проверки транспортными прокурорами было внесено более 240 представлений, возбуждено 350 дел об административных правонарушениях, сообщается на сайте ведомства.