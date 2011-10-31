За подмену детей роддом Копейска выплатит потерпевшим по 3 млн рублей

За подмену детей Копейский городской суд Челябинской области обязал роддом Копейска выплатить по три миллиона рублей потерпевшим семьям, чьих новорожденных детей перепутали при выписке еще 12 лет назад.



Об этом сообщается на официальном сайте суда, в сообщении которого поясняется, что в случае отсутствия у копейского МЛПУЗ "Городской родильный дом" достаточных средств, финансовую ответственность за выплаты роддома будет нести администрация Копейского городского округа. Стороны могут обжаловать решение суда в течение 10 дней.



В качестве истцов выступала Юлия Беляева, мать 12-летней Ирины Андрущак, и Ниматулло Искандеров, отец Анны Искандеровой. Семьи планировали потратить деньги, отсуженные у роддома, на покупку общего жилья, где будут совместно воспитывать обеих девочек.



Напомним, о врачебной ошибке семьи узнали случайно. Юлия Беляева при разводе с мужем подала на алименты, а ее супруг потребовал сделать анализ ДНК ребенка, так как хотел удостовериться в отцовстве девочки совсем не похожей на него. Анализ показал, что ни он, ни его супруга не являются биологическими родителями 12-летней Ирины.



С помощью сотрудников роддома и полиции удалось разыскать и биологическую дочь Беляевых. Аня все это время воспитывалась в семье Искандеровых.